У «червоній» зоні Харківщини кафе і ресторанам дозволили працювати до 22.00

У Харківській області, обласний центр і кілька районів якої залишаються у червоній карантинній зоні, дозволили працювати закладам харчування до 22-ї години вечора.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

«Серед змін до карантинних обмежень - дозволяємо роботу закладів харчування до 22:00, але з більш жорстким контролем за дотриманням протиепідемічних заходів», - написав Кучер.

Він зазначив, всі розуміють труднощі, з якими довелося стикнутися підприємцям через пандемію COVID-19 та впроваджені карантинних обмежень. «Ми робимо максимум для того, щоб ви працювали. Обмеження «червоної зони» передбачають повне закриття закладів громадського харчування, але ми домоглися дозволу працювати до 22:00. Ми всі в нетипових умовах. Лише дотримання протиепідемічних заходів та свідома поведінка кожного з нас допоможуть якнайскоріше подолати стрімке розповсюдження хвороби та не допустити небажаного всіма повного локдауну, який масово впроваджується в країнах Європи», - наголосив Кучер.

Як повідомлялося, 6 листопада під ОДА зібралося майже пів тисячі представників малого бізнесу – власники та працівники закладів харчування, закладів сфери обслуговування. Вони вимагали не забороняти роботу їхніх підприємств і не обмежувати її в часі, а також виступили за збереження спрощеної системи оподаткування під час пандемії.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з понеділка, 9 листопада, до червоної зони віднесено міста Харків, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Барвкінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломакський, Чугуївський, Шевченківський райони (районування за старим адміністративно-територіальним устроєм).

За останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у 803 жителів Харківщини, з них 543 - у Харкові. Усього по області зареєстровано 41133 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 8428 хворих одужало, 571– помер.

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.