На Херсонщині «почервонів» перший район

На Херсонщині перший район потрапив до «червоної» зони епідемічної небезпеки – це Великоолександрівський район, а решта території опиниться у «помаранчевій».

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан.

«Територія Великоолександрівського району Херсонської області віднесена до червоного рівня епіднебезпеки», - зазначив Чабан.

За його словами, додатково до всіх обмежень, які існують, у районі, буде заборонена робота громадського транспорту, сфери культури, діяльність кафе і ресторанів, відвідування всіх закладів освіти.

Чабан також повідомив, що на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС обговорювалося питання про те, «що всі території Херсонської області будуть автоматично з понеділка переведені до помаранчевої зони, так, як й інші території України». Проте він підкреслив, що наразі треба дочекатися оприлюднення цього рішення.

Як повідомлялось, у Херсонській області 5 027 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2182 людини побороли недугу; 2 735 людей інфіковані COVID-19, а 110 людей померли.

На Херсонщині збільшили до 1395 ліжкомісць для хворих на коронавірус.

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3130997-v-ukraini-9-721-novij-vipadok-koronavirusu.html