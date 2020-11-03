За тиждень на Львівщині госпіталізували понад тисячу пацієнтів з COVID-19

На Львівщині коронавірус продовжує набирати обертів, лише за минулий тиждень завантаженість ліжко-місць зросла до 67,3%, госпіталізовано 1100 хворих, за добу коронавірус було підтверджено в понад 500 осіб, реанімації переповнені.

Про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Укрінформу.

«Упродовж минулого тижня, на превеликий жаль, ми констатували низку сумних антирекордів. Зокрема, за кількістю хворих, які були госпіталізовані за добу. Якщо до прикладу взяти минулу п’ятницю, за добу госпіталізували 251 особу. Також за добу у понад 500 осіб було підтверджено COVID-19. В стаціонари області госпіталізовано понад 1100 пацієнтів, понад 170 людей знаходилися в реанімаційних відділеннях. Завантаженість ліжкової мережі станом на сьогодні становить 67,3%», - розповів Чемерис.

За його словами, найбільш завантаженими залишаються Лікарня швидкої медичної допомоги – 266 хворих, Львівська обласна інфекційна лікарня – 179, Центр легеневого здоров’я – 180. Також 208 хворих лікуються у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках, понад 210 - у 8-й міській клінічній лікарні. 127 осіб перебувають в реанімаційних відділеннях медичних закладів області, 49 на апаратах ШВЛ.

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В розрізі районів області вже традиційно найбільш завантаженими є Стрийська міська лікарня – 129 осіб, Стебницька лікарня -105 хворих.

За минулу добу проведену понад 1200 досліджень методом ПЛР, з них позитивні – 433.

Чемерис додав, що попри навантаження на екстрену медичну допомогу та первинну ланку, наразі надати стаціонарне лікування можуть усім пацієнтам, які його потребують. Необхідності у медичному сортуванні на Львівщині поки ще нема.

В Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899. За даними МОЗ, за останню добу госпіталізовано 1207 осіб; зафіксовано 157 летальних випадків; одужали – 5 100 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 особи; одужали – 168 868; летальних випадків – 7 532; проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.