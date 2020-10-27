На Львівщині ще дві лікарні прийматимуть хворих із коронавірусом
Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Укрінформу.
«Від завтрашнього дня починає свою роботу Перемишлянська районна лікарня , на базі якої розгорнуто додатково 70 ліжок. А також - 5-та міська лікарня почне приймати хворих на ковід. До того часу вона приймала пацієнтів на долікування , це було пов’язано з тим, що медзаклад знаходився на етапі контрактування з НСЗ і технічного завершення підведення кисневої мережі в окремому виділеному корпусі, де й розміщуватимуть цих пацієнтів. Тут 80 ліжок, 60 із них забезпечені киснем», - повідомив Чемерис.
За його словами, на Львівщині заповненість ліжкомісць становить 57,2%. Усього для хворих із коронавірусом в області розраховано 2785 ліжок, з них 56% забезпечені киснем.
На стаціонарному лікуванні - 1663 хворих, 138 - в реанімаційних відділеннях, 36 - на апаратах ШВЛ. Найбільше хворих у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги – 238 пацієнтів, в районах найзавантаженіші Стрийська та Стебницька лікарні.
За минулу добу госпіталізували 138 людей.
За увесь час COVID-19 підтверджено у 28 096 осіб, з них померло 797. Одужали від коронавірусної інфекції 10 948 осіб. За минулу добу було виявлено методом ПЛР наявність коронавірусу у 478 мешканців Львівщини.
Як передає Укрінформ, в Україні минулої доби, 26 жовтня, зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601-го. За добу померло 126 хворих на COVID-19, а загалом від початку епідемії - 6590 осіб. Водночас уже здолали недугу 145 336 людей, з них 2799 за добу.