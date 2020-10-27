На Львівщині ще дві лікарні прийматимуть хворих із коронавірусом

Перемишлянська центральна районна лікарня та 5-та міська клінічна лікарня Львова від завтра, 28 жовтня, прийматимуть пацієнтів - хворих та з підозрою на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Укрінформу.

«Від завтрашнього дня починає свою роботу Перемишлянська районна лікарня , на базі якої розгорнуто додатково 70 ліжок. А також - 5-та міська лікарня почне приймати хворих на ковід. До того часу вона приймала пацієнтів на долікування , це було пов’язано з тим, що медзаклад знаходився на етапі контрактування з НСЗ і технічного завершення підведення кисневої мережі в окремому виділеному корпусі, де й розміщуватимуть цих пацієнтів. Тут 80 ліжок, 60 із них забезпечені киснем», - повідомив Чемерис.

За його словами, на Львівщині заповненість ліжкомісць становить 57,2%. Усього для хворих із коронавірусом в області розраховано 2785 ліжок, з них 56% забезпечені киснем.

На стаціонарному лікуванні - 1663 хворих, 138 - в реанімаційних відділеннях, 36 - на апаратах ШВЛ. Найбільше хворих у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги – 238 пацієнтів, в районах найзавантаженіші Стрийська та Стебницька лікарні.

За минулу добу госпіталізували 138 людей.

За увесь час COVID-19 підтверджено у 28 096 осіб, з них померло 797. Одужали від коронавірусної інфекції 10 948 осіб. За минулу добу було виявлено методом ПЛР наявність коронавірусу у 478 мешканців Львівщини.

Як передає Укрінформ, в Україні минулої доби, 26 жовтня, зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601-го. За добу померло 126 хворих на COVID-19, а загалом від початку епідемії - 6590 осіб. Водночас уже здолали недугу 145 336 людей, з них 2799 за добу.