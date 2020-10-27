МОЗ планує закупити експрес-тести на визначення COVID-19

Міністерство охорони здоров'я планує закупити тести на коронавірус, які використовують експрес-метод визначення на антиген COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Тести, які використовують експрес-метод визначення на антиген з'явилися у світі місяць тому, і МОЗ провели переговори з компаніями постачальників, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну. Зараз погоджуємо відповідний нормативний акт постанови Кабміну щодо виділення додаткових коштів на тестування та закупівлю цих тест-систем", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за допомогою експрес-тестів планується здійснювати до 1 млн досліджень на місяць.

Степанов додав, що наразі закінчуються випробування українських тест-систем на визначення антигенів методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601.

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