У запорізьких лікарнях хворими на COVID-19 зайнято 75% ліжок

Про це сьогодні під час брифінгу сказала заступниця голови ОДА Олена Теряєва, передає кореспондент Укрінформу.

“В 21 закладі охорони здоров’я стаціонарне лікування отримує 750 пацієнтів, із них 116 – у реанімаційних відділеннях, а 46 – на апаратах ШВЛ. Показник завантаженості ліжок досяг 75%, в тому числі: у Запоріжжі – 70%, Бердянську – 91%, Мелітополі – 96%, Токмаку – 100%. Для збільшення можливостей надання медичної допомоги буде вирішено питання про повне перепрофілювання в "ковідний" госпіталь трьох лікарень Запорізької міської ради - №2, 6, 7”, - сказала Теряєва.

Чиновниця також відзначила, що буде розгорнуто третє інфекційне відділення в Багатопрофільній лікарні Мелітопольської міської ради. Таким чином область матиме додатково 310 ліжок.

Під час брифінгу голова Запорізької ОДА Віталій Боговін додав, що сьогодні, 22 жовтня, медики отримали 850 екстрених повідомлень від лікарів профільних медичних закладів. Всі ці термінові повідомлення опрацьовуються фахівцями лабораторного центру спільно з медиками, а після – будуть оприлюднені.

"При збереженні таких темпів захворювання, деякі території нашої області вже за кілька днів можуть опинитись в червоній зоні", - сказав Боговін.

За його словами, лідерами із захворюваності залишаються Мелітополь і Токмак, де перевищення базового рівня захворюваності в чотири рази.

Станом на ранок 22 жовтня, в області 7092 хворих на коронавірус. За останню добу було виявлено 309 нових випадків, а також зареєстровано два летальних випадків.

В Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.