У лікарнях Київщини на кисневій підтримці перебувають 634 пацієнти, з них 25 - на ШВЛ

У лікарнях Київщини знаходяться 634 пацієнти на кисневій підтримці через коронавірус, з них 25 на штучній вентиляції легень.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

"У черговий раз збільшили кількість точок доступу до кисню. Якщо на початку їх було 57, зараз їх - 845. Це особливо актуально, тому що на Київщині щодня стає більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Вчора їх було вже 634, 25 з них знаходяться на штучній вентиляції легень. Просимо всіх берегти своє здоров‘я, та не наражати на небезпеку себе та оточуючих», - сказав Володін.

У Київській області підтверджено вже 13687 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1156 дітей та у 1418 медичних працівників.

Крім цього, у Київській області до 18 збільшили кількість госпітальних баз, призначених для лікування хворих на коронавірус.

За добу підтверджено 268 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 18-ти дітей віком від 5 міс. до 16 років.

З них 29 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 239 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1677 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 12010 осіб.

Одужало всього 7498 осіб, з них 610 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 83 особи, у т.ч. 5 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померло 303 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про вісім летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли чотири жінки, з них дві 44 та 84 роки (м. Вишгород), 44 роки (с. Забір’я Києво-Святошинського району), 80 років (с. Вороньків Бориспільського району), та чотири чоловіки, 65 років (м. Бориспіль), 66 років (с. Пилипче Баришівського району), 67 років (с. Германівка Обухівського району), 79 років (с. Ксаверівка Васильківського району).

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 17514 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 340 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 29075 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.