Ткаченко - про концерт Полякової: Безвідповідально як з боку організаторів, так і глядачів

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що проводити концерти під час карантину, нехтуючи елементарними правилами безпеки, — це безвідповідально.

Так глава МКІП прокоментував у Телеграмі проведення у Харкові концерту до Дня вчителя, повідомляє Укрінформ.

"У міністерстві ми робимо все, аби надати таку можливість для виступів. Так, з карантинними обмеженнями, але щоб культура жила під час карантину. Складно – безумовно. Та це змога відповідальному бізнесу працювати, надаючи робочі місця та не жертвуючи при цьому здоров’ям глядачів. Але є й такі приклади, як от концерт Олі Полякової, що пройшов у Харкові. Тисячі людей, масок – одиниці, про соціальну дистанцію взагалі промовчу", - написав Ткаченко.

На його переконання, це безвідповідально як з боку організаторів та місцевої влади, так і глядачів.

"Глядачі. Безвідповідально ходити на концерти і не виконувати прості правила безпеки! Організатори. Безвідповідально у гонитві за грошима ставитися так до глядачів", - підкреслив він.

Ткаченко також звернуся до місцевої влади, зазначивши, що не можна не реагувати та бути бездіяльними, коли подібне відбувається у місті.

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Як повідомляв Укрінформ, у Новобаварському районі Харкова попри обмеження "помаранчевої зони" 3 жовтня провели концерт до Дня вчителя, на якому виступала співачка Оля Полякова. Поліція розслідує порушення карантину.

Зранку міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував владу Харкова через проведення цього заходу.

В Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу 3 774.