Кабмін виділить кошти на ліквідацію наслідків пожеж на Луганщині

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 1 жовтня, розглянуто питання щодо надзвичайної ситуації, пов'язаної з лісовою пожежею, і Луганській ОДА доручено здійснити розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків пожеж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Луганській облдержадміністрації доручено підготувати обґрунтування та розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінрегіоном, Мін’юстом та ДСНС на основі цих даних мають подати Кабінетові Міністрів проєкт розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у тому числі надання матеріальної допомоги родичам загиблих та постраждалому населенню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Луганська ОДА повинна забезпечити цілодобову роботу штабу та координацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації , а у разі потреби забезпечити виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету для надання допомоги родичам загиблих та постраждалому населенню для компенсації за втрачене житло та майно.

Луганська ОДА також має організувати заходи щодо забезпечення постраждалих, у разі необхідності, тимчасовим житлом, продуктами харчування, медичними засобами та речами першої необхідності і засобами гігієни; провести у найкоротший строк обстеження будівель, пошкоджених вогнем, та оформити необхідні документи для відшкодування завданих збитків; та відпрацювати питання щодо надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла тощо.

Як повідомлялося, на території Луганської області продовжується гасіння понад 30 пожеж, що виникли 30 вересня, було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, швидко розповсюдилися на значну площу. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 8 осередків складає понад 11 тис. гектарів. Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб, (з них 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 14 осіб.