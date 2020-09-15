Паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені найнеобхіднішим — МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін запевнив, що паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені їжею та напоями, і закликав продовжити комунікацію щодо розв'язання питання на рівні урядів України та Ізраїлю.

Як повідомляє Укрінформ, про це він зазначив у дописі на Facebook.

Єнін, зокрема, розповів, що багато часу приділив у вівторок тематиці хасидів та ситуації, що склалася в окремих пунктах пропуску на кордоні з Республікою Білорусь, у тому числі провів зустріч з Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном.

"Ми з розумінням ставимося до зусиль Ізраїлю сприяти пропуску вказаних людей в Україну, у тому числі отримане сьогодні дипломатичними каналами звернення Міністра внутрішніх справ Ізраїлю на адресу Президента України. Водночас закликаємо до продовження комунікації з цих питань на рівні урядів двох держав, як це і було до цього часу, оскільки зазначені питання входять насамперед до компетенції Кабінету Міністрів України", - підкреслив заступник глави МЗС.

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За його словами, попри те, що значна кількість громадян Ізраїлю продовжує перебувати між білоруським та українським пунктами пропуску, спільними зусиллями української влади, посольств Ізраїлю в Україні та Білорусі, а також низки єврейських громад України вдалося забезпечити паломників кошерною їжею та напоями.

Разом з тим він звертає увагу іноземців та осіб без громадянства щодо необхідності неухильного дотримання законодавства України з питань в’їзду та перебування на її території.

"Згідно з положеннями пункту 10-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на час дії карантину в період з 00 годин 00 хвилин 28 серпня 2020 року до 00 годин 00 хвилин 28 вересня 2020 року забороняється в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім низки виключень", - нагадав Єнін.

Він наголосив, що особи, які не підпадають під категорію виключень із вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України.

Заступник міністра додав, що з метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців, МЗС України звернулось до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень.

"МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон", - підкреслив Єнін.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото: БЕЛТА