Сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі — на кордон приїхав голова ДПСУ

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зустрівся у понеділок з іноземними громадянами, які намагаються потрапити з Білорусі в Україну попри обмеження в’їзду.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сторінці ДПСУ у Фейсбуці.

"Голова ДПСУ зустрівся з групами іноземних громадян, які намагаються потрапити в Україну попри обмеження в’їзду! Сьогодні після обіду в одному з пунктів пропуску в межах Чернігівської області фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду намагаються потрапити в Україну", - йдеться у повідомленні.

Дейнеко під час зустрічі з хасидами довів їм вимоги постанови КМУ щодо обмеження в’їзду іноземців і наголосив, що кожен іноземець повинен поважати закони України та правила перетину державного кордону.

"Також Голова відомства чітко наголосив на недопущенні порушення кордону іноземцями, адже вони нестимуть за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону", - додали у повідомленні.

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Наразі ДПСУ залучила резерви відомства та організувала взаємодію з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України. Ситуація залишається контрольованою.

У відомстві нагадують, що прикордонники охороняють кордон з Республікою Білорусь у посиленому режимі з метою недопущення будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій та запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців.

Як повідомляв Укрінформ, очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

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Уманська міська рада 3 вересня ухвалила рішення, що з 10 вересня у місцях паломництва хасидів встановлять тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину.

За рішенням державної комісії з ТЕБ та НС, на час святкувань в Умані обмежать час роботи закладів харчування і закриють навчальні заклади, розташовані в районі паломництва.

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Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.