В Умані знову конфлікт між місцевими жителями та хасидами через будівництво синагоги. На цей раз місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадське.

Місцеві заявляють, що синагогу побудували з порушенням будівельних норм, через неї у помешканнях поряд потріскалися стіни. Також, за їхніми словами, під час будівництва захопили частину їхньої території.

Крім того, вони скаржаться на неогороджений трансформатор на 10 тисяч вольтів, на який хасиди нібито ллють воду, а це загрожуватиме дітям.

Наразі місцеві заблокували вантажним авто з дровами проїзд до вигрібної ями та не пропускали асенізаторську машину, яку замовили хасиди.

В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc — hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2020

У синагозі проживають приблизно 100 паломників. Хасиди запевняють, що синагога збудована законно, у них є всі документи. А щодо місцевих кажуть, що вони штучно нагнітають конфлікт.

А от мешканці заявляють, що їхня ціль — щоб паломники тут не жили, бо синагога незаконна і небезпечна, та компенсували їм збитки через тріщини в будинках. Вони заперечують, що конфлікт на релігійній основі.

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Як повідомлялося раніше, у ніч на 28 серпня місцеві в Умані не давала хасидам потрапити до будинку, пояснюючи це загрозою поширення COVID-19, а також через начебто незаконне будівництво.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, або релігійних переконань. Місцеві жителі повідомили, що деяких вже викликали на допит як свідків.

Представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана повідомляв, що хасиди давали місцевим жителям гроші на ремонт через тріщини, але вони просили ще. Від хасидів начебто вимагають один мільйон доларів.

Фото: Громадське