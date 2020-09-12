В Умані поліція відкрила справу через табличку про заборону входу хасидам

В Умані поліцейські відкрили кримінальне провадження у звязку з появою у місцевому кафе таблички, яка забороняла вхід хасидам.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МВС.

"11 вересня до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об’єднаної єврейської общини України про те, що невідома особа в одному з кафе міста Умані розмістила табличку трьома мовами з інформацією, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються. За словами заявника, табличка демонструє упереджене ставлення до брацлавських хасидів", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група встановила, що табличку встановив господар кафе. Чоловік пояснив, що розмістив цю інформацію, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

Слідчим Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Ведеться досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що фото таблички у Фейсбуці опублікував член громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін.

Міський голова Умані Олександр Цебрій у коментарі журналістам сказав, що розцінює появу таблички як провокацію.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. Проте через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін запровадив обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана, що припадає на 18-20 вересня.