В Умані поліція відкрила справу через табличку про заборону входу хасидам

В Умані поліція відкрила справу через табличку про заборону входу хасидам

Укрінформ
В Умані поліцейські відкрили кримінальне провадження у звязку з появою у місцевому кафе таблички, яка забороняла вхід хасидам.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МВС.

"11 вересня до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об’єднаної єврейської общини України про те, що невідома особа в одному з кафе міста Умані розмістила табличку трьома мовами з інформацією, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються. За словами заявника, табличка демонструє упереджене ставлення до брацлавських хасидів", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група встановила, що табличку встановив господар кафе. Чоловік пояснив, що розмістив цю інформацію, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

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Слідчим Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Ведеться досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що фото таблички у Фейсбуці опублікував член громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін.

Міський голова Умані Олександр Цебрій у коментарі журналістам сказав, що розцінює появу таблички як провокацію.

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Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. Проте через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін запровадив обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана, що припадає на 18-20 вересня.

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