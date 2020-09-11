В Умані виявили табличку про заборону входу хасидам, мер каже - провокація

В Умані, де у ці дні триває проща до могили цадика Нахмана, на вході до одного з магазинів виявили табличку із написом "Хасиди не обслуговуються! COVID-19".

Як повідомляє Суспільне, фото таблички у Фейсбуці опублікував член громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін.

За словами Хазіна, табличку виявили вранці 11 вересня. На ній напис українською дублюється івритом.

Як повідомив Хазін, Об'єднана єврейська община України звернулася до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальну справу за ст. 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Міський голова Умані Олександр Цебрій у коментарі журналістам сказав, що розцінює появу таблички як провокацію.

"Я вважаю, що жоден уманський підприємець не міг такого зробити. Це провокація, щоб загострити протистояння між паломниками та уманчанами, яке виникло цього року", - заявив він.

Цебрій також повідомив, що написав заяву до правоохоронних органів, щоб знайти винуватців.

Як повідомлялося, Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. Проте через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін запровадив обмеження відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана, що припадає на 18-20 вересня.