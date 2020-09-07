Рош Га-Шан в Умані: головний рабин України закликає хасидів пройти ПЛР-тести

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звернувся до прочан, які прибули в Умань на святкування Рош Га-Шана, із закликом пройти ПЛР-тестування на COVID-19.

Текст звернення Моше Реувен Асман оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

У звернені головний рабин послався на результати наради, проведеної міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим за участі голови Нацполіції Ігоря Клименка, міського голови Умані Олександра Цебрія, а також представників міністерства закордонних справ та міністерства культури та інформаційної політики.

Він нагадав, що Тора зобов'язує "дуже уважно ставитись до збереження життя та здоров'я людини".

Як повідомляв Укрінформ, очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Уманська міська рада 3 вересня ухвалила рішення, що з 10 вересня у місцях паломництва хасидів встановлять тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину.

За рішенням державної комісії з ТЕБ та НС, на час святкувань в Умані обмежать час роботи закладів харчування і закриють навчальні заклади, розташовані в районі паломництва.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.