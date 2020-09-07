Умань цьогоріч відвідають близько 3000 паломників – Аваков

Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Про це Аваков заявив під час наради за участі голови Нацполіції Ігоря Клименка, міського голови Умані Олександра Цебрія, а також представників Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

«За різними підрахунками, щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб. Цього року у зв’язку із всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисяч осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19», - сказав Аваков.

За словами міністра внутрішніх справ, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.

«Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно», - додав Аваков.

Як повідомлялося, уманська міська влада у співпраці з головним рабином України вирішила проводити ПЛР-тестування для всіх паломників, які прибувають у місто на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана.

Уманська міська рада 3 вересня ухвалила рішення, що з 10 вересня у місцях паломництва хасидів встановлять тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину.

За рішенням державної комісії з ТЕБ та НС на час святкувань в Умані обмежать час роботи закладів харчування і закриють навчальні заклади, розташовані в районі паломництва.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.