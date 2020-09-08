В Умані для хасидів із COVID-19 відкриють госпіталь

Для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, в Умані розгорнуть інфекційний госпіталь.

Про це йшлося на зустрічі фахівців Держпродспоживслужби Черкащини, президента Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натана Бен-Нуна, виконавчого директора Сагі Браверман та юристки фонду Ірини Рибніцької, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначають, що для осіб, які контактували з інфікованими, відкриють ізолятор.

Учасники зустрічі також обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, у синагогах та спеціалізованих закладах охорони здоров’я. Йшлося і про інші питання взаємодії з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час святкування Рош Га-Шана.

У Держпродслужбі нагадали, що станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 занедужало 6 хасидів. У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять у одному зі спеціально відведених місцевих готелів.

Крім госпіталю в Умані на період паломництва хасидів до "першої хвилі" медичних закладів тимчасово додали Маньківську районну лікарню. Про це на нараді, яка відбулася в Черкаській держадміністрації, поінформувалакерівниця управління охорони здоров’я Лариса Кошова.

Станом на сьогодні на Черкащині виявлено 2047 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 96 - за минулу добу. За час епідемії 1287 пацієнтів одужали, 41 особа померла.

За інформацією ОДА, заповненість ліжок у закладах "першої хвилі", визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 39,7 % (загальна кількість ліжок – 216).

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 вересня в Україні COVID-19 підтверджено у 140 479 осіб , з них 2411 - за останню добу, 2 934 людини померли.