Посол України пропонує ізраїльським медикам долучитися до надання допомоги хасидам
Як передає Укрінформ, про це за результатами зустрічі повідомила пресслужба Посольства України в Ізраїлі.
"Обговорено актуальні питання двосторонньої взаємодії у сфері охорони здоров’я, зокрема на тлі викликів, перед якими постали обидві країни у зв’язку з пандемією COVID-19. Окремої уваги приділено питанню залучення ізраїльського медичного персоналу, який би вживав спільних заходів із українськими медиками під час цьогорічного паломництва хасидів до м. Умань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посол також вручив Юлію Едельштейну лист-запрошення на Ukrainian Israeli Innovation Summit 2020, до участі у якому залучаються провідні українські та ізраїльські компанії інноваційного спрямування.
Як повідомляв Укрінформ, очільник МВС Арсен Аваков на нараді 7 вересня зазначив, що цього року місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош Га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.
Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман 7 вересня звернувся до прочан, які прибули в Умань на святкування Рош Га-Шана, із закликом пройти ПЛР-тестування на COVID-19.
Через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.
Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.