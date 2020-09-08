Посол України пропонує ізраїльським медикам долучитися до надання допомоги хасидам

Посол України Геннадій Надоленко обговорив з міністром охорони здоров’я Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном залучення ізраїльських медиків до надання медичної допомоги під час цьогорічного паломництва хасидів до Умані.

Як передає Укрінформ, про це за результатами зустрічі повідомила пресслужба Посольства України в Ізраїлі.

"Обговорено актуальні питання двосторонньої взаємодії у сфері охорони здоров’я, зокрема на тлі викликів, перед якими постали обидві країни у зв’язку з пандемією COVID-19. Окремої уваги приділено питанню залучення ізраїльського медичного персоналу, який би вживав спільних заходів із українськими медиками під час цьогорічного паломництва хасидів до м. Умань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посол також вручив Юлію Едельштейну лист-запрошення на Ukrainian Israeli Innovation Summit 2020, до участі у якому залучаються провідні українські та ізраїльські компанії інноваційного спрямування.

Читайте також: В Ізраїлі через коронавірус запроваджують комендантську годину

Як повідомляв Укрінформ, очільник МВС Арсен Аваков на нараді 7 вересня зазначив, що цього року місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош Га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман 7 вересня звернувся до прочан, які прибули в Умань на святкування Рош Га-Шана, із закликом пройти ПЛР-тестування на COVID-19.

Через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.