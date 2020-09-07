В Ізраїлі через коронавірус запроваджують комендантську годину

В Ізраїлі з цього понеділка у містах з високим рівнем захворюваності на COVID-19 діятиме комендантська година.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsru.co.il.

У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за запровадження обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти.

Комендантська година діятиме з 19:00 до 5:00 наступного дня. У вечірній і нічний час у містах, із затвердженого списку, будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров'я продовжать працювати.

Рішення набере чинності у понеділок, 7 вересня. До вечора уряд і міністерство охорони здоров'я повинні будуть затвердити і опублікувати список міст, в яких запроваджується обмеження. Уже відомо, що в 9 «червоних» містах, які були визначені раніше, навчальні заклади припинять працювати з 7 вересня. У населених пунктах, які будуть додані до списку, заняття припиняться з вівторка, 8 вересня.

Відзначається, що в ході наради прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу повідомив, що найближчого четверга, 10 вересня, буде обговорюватися запровадження суворого карантину по всьому Ізраїлю та обмеження на час найближчих свят.

Як повідомлялося, в Ізраїлі всього з початку пандемії підтверджено понад 131 тисяча випадків захворювання на коронавірус, включаючи 1 019 летальних.

Станом на ранок 7 вересня у світі зафіксовано 27,292 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 887,555 тис. летальних.