На кордоні з Білоруссю лишаються сотні хасидів, які намагаються потрапити в Україну

Сотні прочан-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в’їзду, наразі продовжують перебувати на кордоні між українським та білоруським пунктами пропуску.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Укрінформ.

"Станом на сьогоднішній ранок, за наявною в ДПСУ інформацією, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю у Чернігівській області за рішенням прикордонників обмежено, адже прибулі іноземці фактично перебувають на проїжджій частині, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може становити загрозу життю людей. Транспортні засоби перенаправляють на інші пункти пропуску.

У ДПСУ нагадали, що прибуття значної кількості іноземців з метою паломництва розпочалося 14 вересня після обіду. З їхніми представниками зустрівся голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та довів до них рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців до 28 вересня.

«Кожна держава має свої закони, і обов’язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів. Наголошую на недопущенні порушення кордону, адже за це кожен нестиме відповідальність», - заявив Дейнеко.

Наразі на кордоні з Республікою Білорусь перебувають необхідні резерви ДПСУ, організована взаємодія з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії, які також направили до кордону групи правоохоронців, та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час наради у пункті пропуску голова ДПСУ разом з керівниками підрозділів правоохоронних органів обговорив питання про спільні дії щодо недопущення провокацій та припинення спроб незаконного проникнення в Україну груп іноземців.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

фото, відео: ДПСУ