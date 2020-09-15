Білорусь обіцяє надати хасидам намети і харчування

Для паломників, які залишаються на нейтральній смузі між Білоруссю і Україною, будуть створені необхідні умови.

Про це повідомив журналістам голова Гомельського облвиконкому Геннадій Соловей, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Облвиконкомом прийнято рішення сприяти паломникам. Розвертаємо модулі та намети. Також прийнято рішення про додаткове підвезення продуктів. Ми зможемо забезпечити харчуванням близько 900 осіб", - сказав губернатор.

Намети хасидів на нейтральній смузі між Білоруссю і Україною / Фото: Belta

За словами Солов'я, громадські організації регіону та волонтери Червоного Хреста проявили ініціативу і для громадян, які просуваються на територію України, розгорнули пункти для зігрівання та харчування.

Голова Гомельської обласної організації Білоруського Червоного Хреста Алла Смоляк повідомила, що серед паломників - понад 130 дітей.

Працівники Гомельського обласного управління МНС розгорнули на нейтральній смузі три модулі і один намет. Як повідомляється, зараз мобілізуються ресурси з районів регіону. Очікується прибуття польової кухні.

За наявною інформацією, ще близько 400 паломників перебувають у Гомелі. Не виключено, що вони будуть прибувати і з інших регіонів.

Раніше у вівторок Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків з заборони в'їзду іноземців.

Як повідомляв Укрінформ, сотні паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в'їзду, поки продовжують перебувати на кордоні між українським і білоруським пунктами пропуску.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - в Житомирській області і близько 1,5 тисячі осіб - на Волині.

Умань, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик Нахман, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.