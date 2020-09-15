Ізраїльські благодійники дали Умані понад два мільйони на ПЛР-лабораторію

Ізраїльські благодійники передали Уманській міській лікарні 2,5 млн грн на облаштування лабораторії для ПЛР-тестувань.

Про це написав у Фейсбуці голова Черкаської обласної держадміністрації Сергій Сергійчук, повідомляє Укрінформ.

За його словами, власна лабораторія дозволить не лише збільшити кількість тестувань методом полімеразно-ланцюгової реакції, а й значно швидше отримувати результати. А вчасна діагностика підвищує шанси на швидке одужання.

Голова ОДА подякував представникам общин Ізраїлю, зокрема головному равіну Моше Реувену Азману, і міській владі Умані за співпрацю.

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Як повідомляв Укрінформ, головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман 7 вересня звернувся до прочан, які прибули в Умань на святкування Рош Га-Шана, із закликом пройти ПЛР-тестування на COVID-19. За перші дня тестувань було виявлено шестеро інфікованих.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. Цьогоріч через поширення коронавірусної інфекції в'їзд іноземців до України обмежено, тож очікувалося, що ця кількість зменшиться приблизно до 3 тис. осіб.

У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.