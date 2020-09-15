Прикордонники чекають ще на три тисячі хасидів з боку Білорусі

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі прочан-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - на Житомирщині і близько 1,5 тисячі осіб — на Волині.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців», – сказав Дейнеко.

За його словами, прочани стали прибувати з боку Білорусі з 15:30 14 вересня, станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні перебуває 690 іноземних громадян.

Голова ДПСУ зауважив, що українські прикордонники в координації з Національною гвардією та поліцією встановили заслін на лінії кордону за 700 м від пункту пропуску «Нові Яриловичі».

Він зазначив, що іноземцям надано роз'яснення про заборону в'їзду в Україну відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Дейнеко проінформував, що для посилення прикриття білоруської ділянки кордону залучені резерви Національної академії ДПСУ та Сумського прикордонного загону. Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 та безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Крім того, зазначається, що Держприкордонслужба організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з Посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів.

“Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована”, - підсумували в Офісі Президента.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.