В Умані зробили 460 ПЛР-тестів хасидам, із них 10 - позитивні

Приватна лабораторія в Умані починаючи із серпня провела понад 460 ПЛР-тестувань прочанам-хасидам.

COVID-19 виявили у десяти осіб, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Інформують, що фахівці Уманського міськрайонного управління обласного ГУ Держпродспоживслужби провели моніторингову перевірку пункту забору крові хасидів, Emergency clinic, де туристам надають медичну допомогу, інфекційного шпиталю та медпункту Центру первинної медико-санітарної допомоги на території компактного проживання та святкування.

За результатами перевірки було надано рекомендації щодо дотримання протиепідемічних вимог та розроблено механізм взаємодії служб.

Як зазначили в Держпродспоживслужбі, з Ізраїля до Умані прибуло два лікарі, три молодших медичних спеціалісти та фармацевт, які підсилять команду медпрацівників, що дбають про здоров’я паломників. У своїй амбулаторії вони підготували сортувальне відділення, де виявлятимуть хворих з підвищеною температурою, окремо - відділення для соматичних пацієнтів та хворих на COVID-19. Останніх швидка "Іхуд Ацала" транспортуватиме до інфекційного шпиталю, що розгорнутий на базі одного із місцевих готелів.

Як повідомляв Укрінформ, Умань Черкаської області, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото:cherk-consumer.gov.ua