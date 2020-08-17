Оборудка на засобах медзахисту: СБУ пояснила слідчі дії в Закарпатській ОДА

Співробітники СБУ задокументували багатомільйонну оборудку із державними коштами під час закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних установ Закарпатської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, до схеми причетні колишні та діючі посадовці Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації. «Навесні цього року вони провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних у боротьбі із поширенням коронавірусної інфекції. Перемогу у торгах на 30 мільйонів гривень здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частину із цих коштів учасники оборудки привласнили через завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції.

Ініційована СБУ перевірка також показала, що закуплені товари мають менший ступінь захисту, а їхнього виробника не встановлено.

За фактом розтрати бюджетних коштів розпочато провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

«Наразі про підозри повідомлено одному із ексчиновників та діючому посадовцю Департаменту охорони здоров’я ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника», - уточнюється у повідомленні.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, залучених до оборудки, заявили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у понеділок, 17 серпня, СБУ розпочала у Закарпатській обласній державній адміністрації слідчі дії.

За інформацією блогера Віталія Глаголи, обшуки в Закарпатській ОДА тривають через закупівлю 57 тисяч непридатних до використання захисних халатів для закарпатських медиків департаментом охорони здоров’я ОДА. Він пише, що у справі вручено підозри екскерівниці департаменту охорони здоров’я Єлизаветі Біров та її заступнику Івану Гуштану.

Фото: пресцентр СБУ