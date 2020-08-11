У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву

У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву

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Укрінформ
У Києві правоохоронці затримали організатора схеми розкрадання майна одного з підприємств Держрезерву.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"Правоохоронці затримали радника директора одного з державних підприємств Державного агентства резерву України під час отримання 1 000 000 гривень неправомірної вигоди. Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів державного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Тож слідчі ГУ Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора та оперативного супроводження СБУ затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці встановили, що радник директора одного з держпідприємств Держрезерву, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами.

Уточнюється, що за 1 млн грн хабаря зловмисник надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної особи на зберігання до складів держпідприємства пшениці масою 1 300 тонн, але при цьому пшениця на склад так і не надійшла.

Згодом приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами до Держрезерву та отримати нібито передане ним на зберігання зерно пшениці.

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Як зазначається, таким чином зловмисник мав надати можливість заволодіти сільгосппродукцією, що належить державі та зберігається на цьому держпідприємстві, на загальну суму близько 8 мільйонів гривень.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, на трьох підприємствах Держрезерву було виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на третьому — 112 тисяч тонн.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження.

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол зазначив, що раніше поліція не мала підстав перевіряти, чи наявні у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна, нестачу якого виявив аудит, бо попередні перевірки показували, що в системі все добре.

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