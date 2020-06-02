"Миші" мають імена: поліція відкрила справу через розкрадання зерна у Держрезерві

"Це кричущий факт, адже йдеться про державні запаси, розраховані забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. І цю так звану «подушку безпеки» 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали. Мовчати про це – означає закрити очі й залишити злодіїв без справедливої кари за ці умисні дії. Так не можна, бо це - злочин проти власних громадян. А ці так звані "миші" мають імена, посади та повинні відповісти за свої дії по закону", - заявив радник.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Радник міністра зазначив, що за документами певний товар на складах є, але під час перевірки з'ясувалося, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на третьому — 112 тисяч тонн.

"Загалом 150 тисяч тонн зерна, які буцімто у нас є, але насправді вже давно розкрадені та продані", - додав радник міністра.

Раніше у СБУ заявили про викриття злочину з привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, що належать Держрезерву, а також повідомили, що служба допомогла Аграрному фонду запобігти розкраданню 10 тис. тонн зерна.