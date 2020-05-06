Кабмін має забезпечити додаткові запаси продовольства у держрезерві - РНБО
Про це повідомляє РНБО.
"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов направив Прем’єр-міністрові України Денисові Шмигалю лист із проханням доручити Міністерству розвитку економіки та сільського господарства разом з відповідними державними органами опрацювати питання щодо доцільності перегляду номенклатури продовольчої групи товарів та, у разі необхідності, збільшення переліків товарних груп і обсягів їх накопичення у системі держрезерву", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, питання продовольчої безпеки держави в контексті реалізації заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, є пріоритетним і перебуває на контролі у Президента України Володимира Зеленського.
"Глава держави постійно акцентує увагу органів влади на необхідності сталого та гарантованого забезпечення продовольством усіх українських громадян, і карантинні заходи не можуть впливати на стабільність цього процесу", - додали в РНБО.