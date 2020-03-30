Держрезерв готовий передати продукти харчування обласним адміністраціям

Державне агентство резерву України готове у разі потреби передати продукти харчування, що зберігаються в Держрезерві, обласним державним адміністраціям.

Про це повідомила пресслужба Держрезерву.

"Мова йде про передачу, у разі потреби, таких позицій як консерви, м'ясо, чай, олію та інші продукти харчування. З метою визначення потреби у продуктах харчування був направлений відповідний лист до обласних державних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Голова Державного агентства резерву України Ярослав Погорілий заявив, що наша держава та світ іще ніколи не стикалися з подібними проблемами і маємо бути готові оперативно реагувати на виклики сьогодення.

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"Держрезерв вже отримав відповіді від декількох адміністрацій з їх потребами, тому ми готуємо відповідні документи і звернення до міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Кабінету міністрів України", – наголосив Погрілий.