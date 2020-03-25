Прикарпаття отримало з держрезерву 350 тисяч медичних масок та 2 апарати ШВЛ

Івано-Франківська область отримала з державного резерву 350 тисяч медичних масок для захисту від коронавірусу та 2 апарати для штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Сьогодні Івано-Франківщина отримала з державного резерву партію медичних засобів для боротьби з поширенням Covid-19. …поступили 350 тисяч медичних масок, два апарати штучної вентиляції легень, 20 дихальних апаратів, є також пульсоксиметри, інвазивні насоси», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОДА, ця допомога буде розподілена між усіма закладами первинної та вторинної ланки системи охорони здоров’я області.

Як повідомлялося, напередодні, 24 березня, Івано-Франківщина отримала 5 тисяч швидких тестів на Covid-19 з Києва.

На Прикарпатті станом на 25 березня офіційно підтверджено 5 випадків коронавірусу, один – смертельний.

Зараз в обласній клінічній лікарні перебувають більше 30 пацієнтів з підозрою на Covid-19.

Фото: if.gov.ua