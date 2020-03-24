Івано-Франківська область отримала 5 тисяч експрес-тестів для виявлення Covid-19

В Івано-Франківську область надійшли з Києва 5 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу та засоби індивідуального захисту.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам надійшла вночі допомога з Києва. Зокрема, ми отримали засоби індивідуального захисту та тест-системи. Халати одноразові біологічного захисту у кількості 270 штук, експрес-тести 5 тисяч штук, тести для полімеразної ланцюгової реакції 18 штук і респіратори в кількості 850 штук», - повідомив Чемний.

За його словами, всі медзасоби і тести будуть розподілені по закладах охорони здоров’я області, які надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус. Це - обласна клінічна інфекційна лікарня і районні лікарні з інфекційними відділеннями.

На брифінгу зазначили, що 18 комплектів плр-тестів (полімеразної ланцюгової реакції – авт.) вже передані до обласного лабораторного центру. Вони дозволять зробити близько тисячі досліджень на Covid-19.

За словами Володимира Чемного, наразі в лікувальних закладах області перебувають 36 осіб з підозрою на коронавірусну хворобу. З них 8 поступили за минулу добу.

На Прикарпатті підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, з них один – смертельний. Усі інфіковані перебувають у задовільному стані.

Учора в обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка з підозрою на коронавірус. Її біологічний матеріал відправили до Києва.