Розкрадання 150 тисяч тонн зерна: у МВС пояснили, чому раніше не перевіряли Держрезерв

Раніше поліція не мала підстав перевіряти, чи наявні у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна, про розкрадання яких заявило СБУ, бо внутрішні й державні аудити показували, що в системі все добре.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу заявив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.

«Зараз розпочалася державна аудиторська перевірка підприємств Держрезерву. Як вона проходитиме, не знаю. Бо до сьогоднішнього дня під час внутрішніх і державних перевірок у цій системі результати показували, що там усе добре. І навіть якщо хтось звинувачує поліцію, що мовляв, поліція мала би контролювати цю ситуацію, то це не так. Як її контролювати, коли згідно з документами, має бути обґрунтування, основа і причина відкриття певних справ. А коли звіти аудиторських перевірок державного підприємства показують, що подібних підстав немає, то про яке розслідування могло йтися?», - каже Апостол.

Також радник міністра внутрішніх справ повідомив, що у найближчий вівторок він має зустрітися із слідчим. «Особисто я на цьому не зупинюся. У міру своїх повноважень, з дозволу слідчого, я оприлюднюватиму для суспільства важливу інформацію, що стосується ситуації у Держрезерві і не тільки там», - додав він.

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За словами Апостола, «слідство у цій справі має низку конкретних, кричущих фактів. Але на це все потрібен час – переміряти, переважити, перевірити кожну цифру. Було проведено лише частину аудиту, у п’яти областях. І такий результат... Цифри просто жахають. Але це сталося не сьогодні і не вчора. Це тривало роками».

Як повідомляв Укрінформ, на трьох підприємствах Держрезерву виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на третьому — 112 тисяч тонн.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження.