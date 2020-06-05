Мінекономіки повідомило про аудиторські перевірки діяльності Держрезерву

Державна служба аудиту проводить перевірки діяльності Державного резерву за попередні періоди.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Державна служба аудиту зараз проводить перевірки діяльності Держрезерву за попередні періоди. Інспектори служби виїхали в регіони і перевіряють запаси з різної продукції, яка має бути відповідно до номенклатури", - йдеться у повідомленні.

Зі слів міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашко, Держрезерв досить довго не виконує функції, які б мав виконувати.

"Нам важливо побачити реальну ситуацію і напрацювати концептуальне бачення щодо функціональної діяльності підприємства», - зазначив міністр.

Він додав, що зараз відбувається конкурс на керівні посади Держрезерву з метою його реформування і забезпечення ефективної роботи.

«Немає ніяких загроз. Зараз врожай можливо і менший, ніж минулого року, але продовольчу безпеку і цінову стабільність ми забезпечим і цьому році, і в наступному», - додав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2020 року Держрезерв відсторонив від роботи директорів п'яти комбінатів, що спеціалізуються на зберіганні нафти і нафтопродуктів. Директорів державних організацій, що належать до сфери управління Держагентства, було відсторонено від виконання своїх посадових обов'язків на період проведення внутрішнього аудиту. На всі комбінати призначено виконувачів обов'язків керівників.

Також повідомлялося, що у листопаді 2019 року Кабінет міністрів змінив керівництво Держрезерву, призначивши його головою колишнього менеджера «Полтавської газонафтової компанії» Ярослава Погорілого.