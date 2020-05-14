Кабмін звільнив голову Держрезерву

Кабінет міністрів звільнив із посади голови Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.

Відповідне розпорядження № 519-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Погорілого Ярослава Андрійовича з посади Голови Державного агентства резерву України відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу", - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням № 522-р, Кабмін поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державного агентства резерву України, виконання обов’язків керівника агентства на заступника Голови Держрезерву Микиту Барабаша.

Як відомо, Погорілий був призначений на посаду у листопаді 2019 року.