Кабмін звільнив з посади в.о. голови правління Аграрного фонду

Уряд звільнив Івана Баришева від виконання обов’язків голови правління публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд».

Про це йдеться у розпорядження Кабінету міністрів України №514-р від 13 травня 2020 року, повідомляє Урядовий портал.

"Звільнити Баришева Івана Григоровича від виконання обов’язків голови правління публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд”, - йдеться у розпорядженні уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів наприкінці жовтня 2019 року звільнив Андрія Радченка з посади голови ПАТ “Аграрний фонд”.

15 листопада 2019 року уряд призначив Івана Баришева в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд».

ПАТ «Аграрний фонд» за перший квартал 2020 року було реалізовано 47 тис. тонн зерна, 13 тис. тонн борошна та 85 тис. тонн мінеральних добрив за рахунок чого було отримано 53,8 млн грн валового прибутку.

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Також, як повідомлялося, за І квартал ПАТ "Аграрний фонд" погасило 413,5 млн грн кредитної заборгованості (в повному обсязі погашено кредитну заборгованість в АБ «Укргазбанк» на суму 181,0 млн грн та частково в АТ «Укрексімбанк» на суму 232,5 млн грн). В тому числі було сплачено 7,5 млн грн штрафу за порушення попереднім керівництвом умов кредитного договору з АБ «Укргазбанк».