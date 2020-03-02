Збитки Аграрного фонду за рік перевищили 3 мільярди

Аудит фінансової звітності ПАТ "Аграрний фонд" виявив факти приховування збитків товариства протягом кількох років, внаслідок чого за 2019 рік їх загальна сума перевищила 3,27 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Аграрний фонд".

"Фінансова звітність ПАТ "Аграрний фонд" за 2019 рік свідчить про масштабні збитки, яких було завдано компанії за останні роки. Внаслідок проведення внутрішнього аудиту було встановлено, що останні роки умисно приховувався реальний фінансовий стан державної компанії та розмір завданої шкоди. Отже, за підсумками 2019 року, збиток ПАТ "Аграрний фонд" склав 3,27 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами внутрішнього аудиту діяльності було виявлено викривлення фінансової звітності, а саме: у 2018 році було неправомірно відображено прибуток товариства. Так, 0,17 млрд грн витрат, віднесених на фінансові результати 2019 року, мали бути відображені в попередньому звітному році, що фактично звело б показаний на папері прибуток у 140 млн грн до від’ємних значень (збитку).

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За інформацією пресслужби, такі збитки утворилися тому, що на балансі ПАТ "Аграрний фонд" обліковувалися запаси із завищеною вартістю їх придбання в попередніх періодах (вищою, ніж вартість їх можливої реалізації на 744 млн грн), та запаси, над якими товариство не має фізичного контролю (406 млн грн).

Також причиною збитковості у фонді називають неспроможність покриття операційною діяльністю товариства витрат на обслуговування кредитного ресурсу (за рік - 388 млн грн) та адміністративних витрат (за рік - 329 млн грн).

Однією з причин такої ситуації є те, що товариство відійшло від засад статутної діяльності (підтримка сільгоспвиробника, закупівля зерна тощо) й зосередилося на невластивих для фонду операціях на ринку міндобрив. Під цю потенційно збиткову діяльність були залучені значні кредитні ресурси.

Крім цього, було списано дебіторську заборгованість та сформовано резерв сумнівних боргів під дебіторську заборгованість банківських установ, які вже ліквідовані або перебувають у стадії ліквідації (ПАТ "Брокбізнесбанк" та ПАТ "Радикал банк", щодо яких Нацбанком було прийнято рішення про ліквідацію у 2014-2015 роках) у сумі 1,49 млрд грн. Таке списання фонд мав би відобразити у фінансовому звіті, починаючи з 2015 року.

Більш детальний аудит діяльності підприємства в 2015-2018 роках - доволі тривалий й усладнений процес, констатують у АФ, оскільки бухгалтерські бази в 1С за цей період у жовтні 2019 року було видалено з серверів товариства.

Нове керівництво фонду здійснює заходи, спрямовані на відновлення повноцінної статутної та прибуткової діяльності товариства, підсумували у пресслужбі фонду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів наприкінці жовтня 2019 року звільнив Андрія Радченка з посади голови ПАТ "Аграрний фонд".

15 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Івана Баришева в.о. голови правління ПАТ "Аграрний фонд".

29 листопада Баришев заявив, що ексголова Аграрного фонду Радченко виписав собі та своїм топменеджерам 9 млн грн вихідної допомоги при звільненні.