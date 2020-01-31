Агрофонд надавав недостовірну інформацію про фінансовий стан - Милованов

ПАТ “Аграрний фонд” надавав недостовірну інформацію про свій фінансовий стан. Так, попри заявлений баланс підприємства у 7,4 млрд грн, перевірка засвідчила, що фактичний баланс склав 2,9 млрд грн.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час звіту в.о. голови правління ПАТ “Аграрний фонд” Івана Баришева, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я попередньо подивився звіт, який мене просто вразив. На папері баланс — 7,4 млрд грн, а фактично — 2,9 млрд грн. На папері прибуток за рік — 16 млн грн, фактично - мінус 1,5 млрд грн... Це - чиста корупція”, - сказав Милованов.

Він відмітив також прострочені кредити - Укргазбанку 183 млн грн, зокрем пеня та штрафи 80 млн, а також Укрексімбанку - 380 млн грн, зокрема пеня та штрафи 110 млн.

Міністр також звернув увагу на завищену на 20% ціну на наявні товарні запаси.

“Новий керівник вичищає підприємство та передає всю інформацію про зловживання та крадіжки попередників в правоохоронні органи”, - написав Милованов у презентації відеозвіту.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів наприкінці жовтня 2019 року звільнив Андрія Радченка з посади голови ПАТ “Аграрний фонд”.

15 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Івана Баришева в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд».

29 листопада Баришев заявив, що ексголова Аграрного фонду Радченко виписав собі та своїм топменеджерам 9 млн грн вихідної допомоги при звільненні.