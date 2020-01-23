Аграрний фонд продаватиме зернові на Українській універсальній біржі

ПАТ «Аграрний фонд» запускає проєкт електронних торгів зерновими. З цією метою був укладений договір про співпрацю з Українською універсальною біржою.

Про це повідомляє пресслужба Агрофонду.

«Відкритий продаж шляхом біржових торгів сприятиме громадському контролю, унеможливленню корупції та розширенню кола постачальників для підприємства», - зазначив в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Іван Баришев.

Як повідомила пресслужба Української універсальної біржі, перші об’єми ПАТ «Аграрний фонд» планує реалізувати уже найближчим часом (перші торги відбудуться 27 січня 2020 року - ред.). На продаж виставлено зерно соняшнику некласного.

"Тож торги будуть цікаві як представникам великих олійно-екстракційних та маленьких переробних підприємств, так і дистриб’юторам та експортерам", - зазначили на біржі.

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Усі біржові торги зерновими на Українській універсальній біржі ПАТ «Аграрний фонд» проводитиме з використанням Електронної торгової системи Trade.