Україна в цьому маркетинговому році експортувала понад 31 мільйон тонн зерна

Експорт зернових з України з початку 2019-2020 маркетингового року станом на 3 січня 2020 року склав 31,1 млн тонн.

Про це з посиланням на дані Інформаційно-аналітичного порталу АПК України, повідомляє УкрАгроКонсалт.

"З початку 2019-2020 маркетингового року (липень 2019 року - червень 2020 року) станом на 3 січня 2020 року експорт зернових з України склав 31,10 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Експорт пшениці на зазначену дату становив 14,99 млн т (10,47 млн ​​т - на 3 січня 2019 року); експорт кукурудзи - 12,01 млн т (9,17 млн ​​т); експорт ячменю - 3,73 млн т (3,18 млн тонн).

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Також з початку 2019-2020 МР станом на 3 січня 2020 року Україна експортувала 191,8 тис. тонн борошна (124,5 тис. тонн - на 3 січня 2019 року).