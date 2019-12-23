Зерновий експорт України збільшився на третину

З початку 2019/2020 маркетингового року (МР; з 1 липня 2019 року) по 23 грудня 2019 року Україна експортувала 29,35 млн тонн зернових, на 34,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

"Станом на 23 грудня з початку 2019/2020 маркетингового року з України експортовано 29 350 тис. тонн зернових культур, що на 7,6 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на зовнішні ринки було поставлено 14,5 млн тонн пшениці, 3,7 млн тонн ячменю, 5 тис. тонн жита, 10,9 млн тонн кукурудзи. Крім того, експортовано 182,4 тис. тонн борошна, що на 64,3 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МР.

Як повідомлялося, згідно з даними Державної служби статистики, за 2018 рік з України було експортовано зернових на 7,24 млрд грн, що на 11,4% більше, ніж за 2017 рік.