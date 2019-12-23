Український експорт за темпами зростання істотно випереджає білоруський - посол

Український експорт до Білорусі за січень-жовтень цього року зріс на 21,2% і за темпами зростання істотно випереджає білоруський.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

"За січень-жовтень 2019 року товарообіг між нашими країнами збільшився на 5,6 відсотка до аналогічного періоду минулого року і досяг 4,9 млрд доларів. При цьому український експорт за темпами зростання істотно випереджає білоруський. Білоруський експорт в Україну за зазначений період виріс на 0,4 відсотка і склав 3,5 млрд доларів, а український експорт до Білорусі зріс на 21,2 відсотка - до 1,4 млрд доларів. Експорт білоруських товарів в Україну без урахування нафтопродуктів, азотних і калійних добрив склав 1467 млн ​​доларів. Тобто вже можна казати про певний паритет", - сказав Сокол.

Як наголосив дипломат, таке впевнене зростання українського експорту демонструє настрій на розширення співпраці з Республікою Білорусь, і в його країні це вітають.

Посол констатував, що Білорусь в цьому році підвела ситуація з «забрудненою» нафтою.

"Як результат, білоруський експорт (в Україні - ред.) поки лишається в обсягах минулого року, а товарообіг за підсумками 2019 року складе близько 6 млрд доларів", - зауважив посол.

Водночас він зазначив, що Білорусі вдалося значно диверсифікувати експорт. Зокрема, за 10 місяців обсяг поставок білоруських товарів до України без урахування нафтопродуктів, азотних і калійних добрив досяг рекордного значення і склав 1467,0 млн доларів, в той час як за весь 2018 рік Бєларусь експортувала продукції в Україну без нафтопродуктів і добрив на приблизно таку ж суму - 1467,9 млн доларів, повідомив дипломат.