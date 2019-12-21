Експортну привабливість має харчова переробка та IT — Милованов

Так сказав на підході журналістів на АО "Турбоатом" міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофей Милованов, відповідаючі на питання кореспондента Укрінформу щодо зв’язку приватизації та експортного потенціалу.

"Важлива не сама приватизація, бо вона не є самоціллю, важливіше робочі місця, а це - інвестиції. Чим більше підприємств відправлять товарів на експорт, тим більше ми отримаємо замовлень, а це означає покращення відношень на ринках, куди нас поки ще не пускають через конкуренцію. Чим краще підтримка українських експортерів, тим більше підтримка інвесторів", - зазначив Милованов.

За його словами, зараз експортну привабливість має харчова переробка та IT: "Це, зокрема, продуктові програми, програмне забезпечення, яке у поєднанні з промисловістю дає великий ефект".

Також Милованов зазначив, що ринок землі створюють для того, щоб зайшли “довгі та дешеві гроші”, щоб підняти додану вартість та забезпечити зростання зарплати.

Щодо приватизації АО "Турбоатом", то Милованов, за його словами, вже говорили про це з прем’єром: "Першим питанням стануть стосунки з "Важмашем", бо вони в одному промисловому ланцюгу. Ми хочемо, щоб прийшов інвестор, який буде розвивати підприємство, а не так, щоб прибрати його як конкурента. Ми будемо дивитися окремо на кожного потенційного інвестора, бо це - стратегічний об’єкт".

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Милованов також відповів на запитання щодо великих надбавок своїм заступникам: "Я коли брав нових людей, то обіцяв їм до 150 тисяч грн з податками, і я виконую це. Наприклад, Сергій Николайчук раніш працював у Нацбанку, але ми переманили його і тепер маємо фахівця-аналітика з макроекономіки, який робить дуже важливі прогнози. Він пішов на 180 тис грн, бо я не можу платити йому 18 тисяч".

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня Милованов вдруге протягом двох тижнів приїхав на АО "Турбоатом".