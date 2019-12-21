Милованов назвав головні напрямки економічних реформ

Завдання Мінекономіки на сьогодні - розібратися, що відбувається в підвідомчих галузях і виділити головні напрямки реформ: велика приватизація, ринок землі й боротьба з корупцією.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації стратегії об'єднаного міністерства на зустрічі з трудовим колективом АТ "Турбоатом" (Харків), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За три місяці розроблений законопроєкт, за яким приватизації підлягають перші 80 підприємств, які ми передамо до Фонду держмайна для завершення процесу. До цього списку не увійдуть лише ті підприємства, які складуть Фонд національного багатства, включаючи природні монополії, водночас, скасований загальний список підприємств, які не підлягають приватизації. Що стосується ринку землі, то парламент, в тому числі, нардепи від "Слуги народу", жваво відносяться до внесення необхідних змін до законопроєктів - 4600 поправок! При цьому є ясне розуміння, що розпочати реформування потрібно зі створення реєстру земель. Нарешті, про корупцію, зокрема, в управлінських структурах. Тридцять років поспіль директори "заносили" в уряд гроші за підтримку підприємств, а тепер настав такий час, що вони не знають, куди треба заносити. Ця практика йде, і це хороший знак ", - додав Милованов.

Коментуючи плани на 2020 рік, міністр зазначив: "Завжди є небезпека, що будуть перешкоди. Однак серед першорядних завдань залишається залучення інвестицій: "Простий приклад: Україна - найбільший виробник пшениці, а треба ще стати і найбільшим виробником макаронів, щоб і цю марку знали у світі ".

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Як повідомлялося, це другий за два тижні приїзд Милованова до Харкова на АТ "Турбоатом".