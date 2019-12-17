Милованов розповів про фінансову підтримку аграріїв під час земельної реформи

У рамках земельної реформи планується запровадити кілька фінансових інструментів для підтримки власників до 500 га землі — страхування кредитів та часткову компенсацію кредитів.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час пресмарафону “Земельна реформа: якою вона буде” в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Важливо, щоб під час реформи були надані фінансові інструменти. Поки що ми плануємо надавати фінансові інструменти для власників до 500 га. Буде два інструменти, як мінімум”, - сказав він.

За його словами, перший такий інструмент — це страхування кредитів, виданих на землю.

“Це означає, що фермер-громадянин України чи компанія, яка відповідає конкретним критеріям, ця людина чи ця компанія може отримати фінансування. Ці критерії будуть чітко прописані найближчим часом, але ми створюємо відповідні реєстри — Реєстр фермерів як юридичних, так і фізичних осіб. Ті, хто в цих реєстрах, зможуть претендувати на страхування”, - пояснив Милованов.

Міністр зазначив, що страхування кредитів дасть банкам можливість видавати кредити, навіть якщо в людей немає кредитної історії.

Крім того, він зауважив, що другим фінансовим інструментом буде або компенсація фінансової відсоткової ставки, або часткова компенсація тіла кредиту, за його даними, на рівні облікової ставки.

“Тому ми очікуємо, що фактична вартість кредиту буде від 3% до 5 %”, - підкреслив Милованов.

Водночас міністр додав, що також планується запровадження й інших інструментів фінансування для власників землі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.