Малі та середні агровиробники виграють від земельної реформи - експерт

У ході проведення земельної реформи інтереси малих та середніх аграрних товаровиробників будуть враховуватися як пріоритетні.

На цьому наголосив уповноважений Президента України з земельних питань Роман Лещенко під час відкритого пресмарафону в Укрінформі на тему: “Земельна реформа: якою вона буде”, повідомляє кореспондент агентства.

"Ми виходимо з позиції: хто формує аграрне ВВП країни, той має бути у пріоритеті. Я вже говорив про те, що малий та середній товаровиробник у нас формують ¾ аграрного ВВП, тому з точки зору усіх законодавчих змін ми повинні дати пріоритет саме таким товаровиробникам», - сказав Лещенко.

Він додав, що влада не забуватиме і про великих товаровиробників, їхні інтереси також треба враховувати.

Зі свого боку народний депутат України Микита Потураєв прокоментував інформацію про те, що іноземці зможуть вільно купувати українську землю. "По-перше, Президент чітко сказав, що іноземці будуть купувати землю, лише якщо український народ так вирішить на референдумі. По друге, які іноземці? Це люди з іноземними паспортами. А компанії іноземні – це компанії, які належать людям з іноземними паспортами. Це дуже просто".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на наступний пленарний тиждень 17-20 грудня.

Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року. Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис правок до другого читання законопроєкту. Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.