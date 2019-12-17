Милованов вважає, що відкриття ринку землі вирішить проблему корупції

Єдина можливість боротися з тіньовими схемами, через які з держпідприємств було виведено майже половину державної землі, — це прозорість і відкритість ринку землі.

Про це в Укрінформі під час пресмарафону “Земельна реформа: якою вона буде” сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент агентства.

“Сьогодні ми знаємо, що приблизно половина державної землі з держпідприємств була виведена через схеми... 750 чи 700 тисяч гектарів державної землі вивели “в рамках закону”. І ганятися за цими схемами неможливо, неможливо кожну з них спіймати, вони завжди будуть. Єдиний шлях системно вирішити це питання (тіньового ринку землі — ред.) — це прозорість і контроль землі на рівні громади. Громада має слідкувати за тим, що робиться з її землею”, - сказав Милованов.

Він наголосив, що люди мають обережно вибирати своїх представників до влади на місцях.

“Якщо вони обирають будь-кого, і ті люди потім будуть здавати свою землю теж будь-кому, то для цього є політичний процес. Сьогодні демократія: кого вибрали — ті нами й керують. Я вірю, що прозорість і відкритість ринку землі вирішить проблему з корупцією навколо ринку землі найкращим чином”, - підсумував Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.

Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.