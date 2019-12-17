Запуск ринку землі суттєво не вплине на посівні площі наступного року - Милованов

Запуск ринку землі суттєво не вплине на кількість посівних площ у 2020 році, оскільки такий ринок може відкритися тільки в жовтні.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час пресмарафону “Земельна реформа: якою вона буде” в Укрінформі, відповідаючи на запитання, як вплине запуск ринку землі на посівні площі наступного року.

"Наше очікування, що наступного року суттєвих змін не буде, тому що ринок відкривається тільки в жовтні, тобто після самого сезону... Після запуску ринку землі, багато залежатиме від того, скільки землі буде куплено чи продано взимку. За нашими очікуваннями це не буде великий обсяг, це буде 5-7% від землі на рік", - сказав Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.