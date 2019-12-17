До 20 тисяч гектарів в одні руки: "слуги народу" обговорюють земельну реформу

У фракції "Слуга народу" планують обмежити максимальну концентрацію земель сільськогосподарського призначення після відкриття ринку від 5 до 20 тисяч га в одні руки.

Про це журналістам в кулуарах парламенту розповів член фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз коридор який обговорюється - від 5 тисяч до 20 тисяч га в одні руки", - зазначив Потураєв.

За словами депутата, спочатку планувалося обмеження - до 50 тисяч гектарів в одні руки.

Як зазначив Микита Потураєв, у понеділок на засіданні фракції "Слуга народу" депутати мали дискусію щодо цього питання.

"Зібрали, обговорили всю інформацію, яку привезли мажоритарні депутати", - сказав Потураєв.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати 12 листопада у першому читанні підтримали законопроєкт № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який передбачає скасування мораторію на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

Законопроєкт, ухвалений у першому читанні передбачає максимальну концентрацію земель в одні руки - до 200 тис га.