Комітет Ради ще не почав розгляд поправок до "земельного" законопроєкту

Комітет з питань агрополітики на засіданні 17 грудня розглядав питання черговості розгляду поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це в коментарі Укрінформу розповіла народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Не почали (розгляд поправок, - ред.). Ми не дійшли до жодної поправки, бо сперечалися щодо черговості, щодо структури розгляду таких поправок, їх дуже багато - 4700. Їх погрупували, якщо я правильно зрозуміла секретаріат, за змінами до тих законів, куди вносяться зміни в тому законопроєкті, а там 7 законів", - сказала Верещук.

Депутат також зазначила, що члени комітету та автори поправок до "земельного" законопроєкту не дійшли консенсусу щодо черговості розгляду поправок.

"Комітет вирішив, що будуть (розглядати поправки, - ред.) за змінами до законів. Але ті люди, які подали поправки, а наприклад, я подала поправки тільки дві, не знають, коли розглядатимуться саме їхні поправки, а відтак не зможуть захистити свою поправку, і тим самим є обмежені в правах. Тут ми вже вирішували, як правильно побудувати роботу комітету. І в результаті жодної поправки не розглянули, перенесли на завтра засідання комітету", - розповіла Верещук.

Вона додала, що після групування кількість поправок зменшилася, оскільки було винесено багато ідентичних поправок. "Якщо ідентичні поправки, то вона одна, лише з прізвищами людей, які її подали", - сказала Верещук.

Депутат зазначила, що аграрний комітет на засіданні в середу має розпочати розгляд поправок по суті.

Раніше 17 грудня після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики голова комітету Микола Сольський повідомив, що після групування кількість поправок до законопроєкту 2178-10 зменшилася з 4704 до 2384.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати 12 листопада у першому читанні підтримали законопроєкт № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, який передбачає скасування мораторію на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.