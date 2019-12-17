Разумков відкрив ранкову Раду, у залі - 313 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 313 народних депутатів.

Верховна Рада планує 16 грудня розглянути у другому читанні законопроєкт №2237 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України"”.

Далі депутати мають намір внести зміни до порядку денного другої сесії (проєкт постанови №2101-19) стосовно включення до нього 23 питань.

Пріоритетним питанням порядку денного у вівторок є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого скликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.

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Також ВР має намір розглянути пропозиції Президента до ветованого ним закону про держфінансування “Пласту”, який був ухвалений 30 травня.

Окрім того, друге читання в Раді має пройти законопроєкт №2299 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти”. На пленарному засіданні 12 грудня депутати відклали його розгляд. Загалом, цей документ передбачає розширення доступу до вищої освіти для мешканців тимчасово окупованих територій, запровадження мотиваційного листа при вступі до ВНЗ, врахування здобутків на міжнародних олімпіадах, збільшення питомої ваги творчих конкурсів у конкурсних балах, а також встановлення обов’язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови.